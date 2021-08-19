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Выборы 2021

Новости 10:59

На выборы в ХМАО зарегистрировали инфернальную женщину по имени Лилит Люцифер

фото ЗакС политика На выборы в ХМАО зарегистрировали инфернальную женщину по имени Лилит Люцифер

Избирком Нефтеюганска зарегистрировал на выборы в локальную гордуму 42-летнюю домохозяйку Лилит Люцифер, информирует Znak.com.

Дама со столь необычным именем выдвыгается в парламент от партии ЛДПР. Либерал-демократы не понимают, отчего их "инфернальная" представительница может вызвать недоумение у рядовых избирателей Нефтеюганска.

 "Активный член партии, состоит уже давно в ЛДПР. Ничего странного", - отозвались о своем кандидате в региональном отделении партии.

Имя и фамили женщина сменила "по каким-то своим причинам" после того, как закончила учебу в университете, добавили в ЛДПР.

"Так же, как и все законопослушные граждане, не имеющие отводов к участию в выборах, она будет участвовать в них на общих основаниях. Почему кто-то считает, если человек изъявляет желание выбираться, показывает к этому способности, не имеет других ограничений, чисто по фамилии и имени мы не должны его ограничивать в выдвижении. Мы же не занимаемся какими-то черными пиар-технологиями в этом отношении. К примеру, мы же не выдвигаем кандидатов по фамилии, скажем, [тюменский губернатор Александр] Моор или [первый замгубернатора ХМАО Алексей] Шипилов", - высказался в разговоре со Znak.com представитель политической силы.

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