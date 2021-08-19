Избирком Петербурга зарегистрировал на выборы в ЗакС экс-судью Уставного суда Герасину

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 19 августа удовлетворил жалобу бывшей судьи Уставного суда Ольги Герасиной на решение территориального избиркома №7 на отказ в регистрации её в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатному округу №17, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК сняла Герасину с выборов из-за якобы большого числа брака в подписях избирателей в поддержку ее выдвижения - 18,9%.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Горизбирком решил повторно проверить документы Герасиной. Правда, получить оригиналы бумаг от ТИК не удалось. Поэтому достоверно установить причины отказа не получилось и предлагается отменить решение территориального избиркома, сказал Зацепа. Он добавил, что из-за ситуации с ТИК предлагается Горизбиркому самостоятельно зарегистрировать Герасину как кандидата в депутаты.

Заместитель председателя Алла Егорова не согласилась с последним пунктом. Она предложила все-таки направить вопрос на повторное рассмотрение в ТИК.

Член Горизбиркома Алексей Березин предложил оставить жалобу без удовлетворения. Так как решение о повторной проверке документов Герасиной не принималось: за это проголосовало не большинство членов комиссии от присутствующих, а просто большинство. Сама Герасина не смогла пояснить, почему считает процедуру проверки подписей нарушенной, заявил Березин.

Он добавил, что 18 августа ТИК предлагала передать заверенные копии бумаг. Делать заявления о том, что документы не были выданы - это введение людей в заблуждение, считает Березин.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская поинтересовалась, почему нельзя было провести проверку по заверенным копиям. Зацепа на это ответил, что решение Горизбиркома должно быть "юридически доброкачественным" и принимать его следует на основе оригиналов.

Представитель ТИК подтвердил, что приносил в Горизбирком все необходимые заверенные копии документов. Он добавил, что согласен перепроверить все бумаги:

⁃ Я готов сейчас участвовать в проверке правильности проверки подписных листов.

Представитель ТИК добавил, что и при возвращении вопроса к ним готов снова и у них перепроверить документ. Против этого высказался представитель Герасиной.

Предложение Егоровой о новом рассмотрении документов в стенах территориального избиркома поддержала член ГИК от "Единой России" Наргис Ахадова. Большинство остальных членов комиссии не согласились на это. Но проголосовали за то, чтобы ГИК самостоятельно зарегистрировал Герасину.

София Саттарова