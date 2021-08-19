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Единороссы из Госдумы подготовили законопроект, запрещающий въезд "русофобам"

фото ЗакС политика Единороссы из Госдумы подготовили законопроект, запрещающий въезд "русофобам"

Думский единоросс Александр Хинштейн объявил о том, что вместе с коллегами по партии разработал законопроект, препятствующий въезду в страну тем, кто им представляется "русофобами", передает "Интерфакс". Чтобы считаться таковыми и получить запрет на въезд, нужно, в частности, оскорблять память защитников Отечества, оскорблять ветеранов ВОВ, осквернять символы воинской славы и памятники России, демонстрировать экстремистскую или нацистскую символику и атрибутику.

"Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве", - пояснил политик.

Хинштейн также рассчитывает на юридическое преследование людей, подпадающих под новый закон, и у них на родине. Что же касается российских органов власти, то по словам депутата, МВД уже полностью поддержало инициативу ЕдРа.

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