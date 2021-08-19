Горизбирком подтвердил снятие с выборов депутата ЗакСа Никешина

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 августа рассмотрела жалобу депутата Законодательного собрания от "Единой России" Сергея Никешина на территориальный избирком №46, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК отказала парламентарию в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №18 из-за претензий к подписям избирателей в его поддержку. Представители ТИК ссылались на неправильные указания адресов регистрации граждан и недостоверность данных при сверке.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что ТИК предоставила документы Никешина. Две подписи кандидата все же можно признать действительными, но общее число брака все равно превышает допустимый порог, заявил Зацепа.

Краснянский отметил, что решения ГИК политизируют. Он напомнил, что решением ранее Горизбирком зарегистрировал в качестве кандидата представительницу "Новых людей" Ольгу Герасиной, которой тоже отказали на основе подписей. Краснянский предложил регистрировать всех кандидатов - и пусть суд решает, прав избирком или нет. Его поддержала член ГИК Ольга Покровская. Она отметила, что у Никешина в отличии от кандидатки Герасиной в полтора раза меньше подписей забраковано.

⁃ Уж встали на эту поляну - пошли всем строем вперёд, - заявила Покровская.

Большинство членов Горизбиркома не согласились регистрировать Никешина как кандидата и отказали в удовлетворении его жалобы.

Напомним, Никешин снялся с праймериз "Единой России" и пошел на выборы самовыдвиженцем. Ему необходимо было собрать подписи избирателей округа в свою поддержку.

София Саттарова