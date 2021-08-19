СК не стал возбуждать дело об избиении Шестуна в тюремной больнице

Региональное управление Следственного комитета по Тверской области не стало возбуждать уголовное дело об избиении экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна в тюремной больнице, однако дополнительная проверка инцидента всё же будет организована, известила ЗАКС.Ру супруга бывшего управленца Юлия Шестун.

"В постановлении указано, что по результатам проверки в действиях сотрудников областной больницы УФСИН России по Тверской области отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий". В то же время в настоящее время по материалу проводится дополнительная проверка, следует из постановления", - уточнила Шестун.

Ранее женщина, со слов мужа, рассказала, что её супруга могли избить в тюремной больнице города Торжка "на глазах свидетелей сразу три человека", в том числе врио начальника медсанчасти. Тогда УФСИН по Тверской области от инцидента открестилось, однако местный СК тогда всё равно начал доследственную проверку по заявлению осужденного.

Шестун вновь начал отказываться от приёма пищи, протестуя против постановки на учёт как склонного к побегу.