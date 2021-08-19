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ГИК отказалась отменить предупреждение Вишневскому за статью о голосовании

фото ЗакС политика ГИК отказалась отменить предупреждение Вишневскому за статью о голосовании

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 19 августа отказалась удовлетворять жалобу депутата Законодательного собрания от "Яблока" и кандидата в новый состав парламента Бориса Вишневского на решение территориального избиркома № 16 о вынесении ему предупреждения за публикацию материала в "Новой газете" о выборах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК признала статью Вишневского агитационным материалом, который не оплачен из избирательного фонда кандидата. Территориальный избирком решил, что кандидат при публикации текста использовал свое должностное положение. 

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская пыталась доказать на заседании 19 августа, что должностное положение Вишневский не использовал - он не штатный сотрудник "Новой газеты". Но большинство членов Горизбиркома с ее доводами не согласились и отказали "яблочнику" в удовлетворении жалобы полностью. 

Напомним, агитационной признали публикацию "Арифметика для сомневающихся". После решения ТИКа Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру утверждал, что материал опубликован до того момента, как он стал зарегистрированным кандидатом в депутаты. 

София Саттарова

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Вишневский Борис Лазаревич 

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