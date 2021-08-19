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Вице-премьер Абрамченко возглавила правительственную комиссию по проблемам лесного хозяйства

фото ЗакС политика Вице-премьер Абрамченко возглавила правительственную комиссию по проблемам лесного хозяйства

При российском правительстве появилась новая комиссия - по вопросам развития лесного комплекса. Орган из более чем 40 членов возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителями которой стали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

В сообщении от пресс-службы кабмина подчеркивается, что заседания комиссии не будут иметь строгой периодичности, но собираться она будет никак не реже одного раза в три месяца. Решения будут утверждаться в результате прямого и открытого голосования.

Среди прочего новый орган займется актуальной для этого лета проблемой лесных пожаров, а также борьбой с незаконным оборотом древесины и повышением рентабельности "лесной" сферы экономики.

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