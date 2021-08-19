В Ленобласти от COVID-19 привились почти 70% учителей

Практически 70% учительского состава Ленинградской области привилось от коронавируса, проинформировали в пресс-службе региональной администрации.

Указывается, что 1 сентября в областные школы придут учиться свыше 180 тысяч детей, 22 тысячи из которых посетят свои первые в жизни линейки. В нынешнем году первоклассников стало на полторы тысячи больше, чем годом ранее.

"Важно, что в этом году ребята будут учиться очно. Приняты все необходимые меры, чтобы максимально обезопасить учеников и педагогов. Как уже отмечала детский омбудсмен Анна Кузнецова, дистант зачастую снижает мотивацию к учебе и может негативно отразиться на зрении", - представил свою позицию глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

Кроме того, власти региона наладили систему развозки учащихся и педагогов из населенных пунктов, где школы отсутствуют.