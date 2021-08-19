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Обеспокоенные состоянием Таврического сада активисты написали письмо Беглову

фото ЗакС политика Обеспокоенные состоянием Таврического сада активисты написали письмо Беглову

По итогам встречи петербургских активистов и неравнодушных жителей в Таврическом саду в защиту этой зеленой зоны они составили письмо, адресованное губернатору Александру Беглову. Как сообщает группа "Центральный район за комфортную среду обитания", в Смольный документ отнесут в ближайший понедельник, 23 августа. По оценке авторов, состояние сада "плачевное" и со временем становится все менее приемлемым.

В числе конкретных недостатков, за которые активисты винят комитет по благоустройству, перечисляются замусоренность и запыленность территории, неподобающие детские площадки и заболоченность водной системы.

Участники прошедшего на неделе народного схода предлагают в числе прочего "произвести комплексную очистку пруда и каналов, после чего регулярно наполнять пруд водой" и "отремонтировать дорожки с использованием более крупной фракции гранитной крошки, модернизировать систему дренажа и водоотведения". Кроме того, утверждается, что больше средств необходимо тратить на уборку и охрану рекреационной зоны.

Защитникам сада также мешает техническое оборудование, установленное на местности (аудиоколонки, распределительные щитки, камеры видеонаблюдения), которое они призывают ликвидировать. Наконец, по их мнению, в ремонте нуждаются ограда и калитка, а заброшенное здание бывшего туалета заслуживает того, чтобы открыть в нем современную бесплатную общественную уборную.

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