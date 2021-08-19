"Пустое место, ничтожество": Автор доноса на "Проект" объяснил, почему оскорбился на Баданина

"Дождь" опубликовал выдержку из искового заявления главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который ранее решил взыскать с телеканала и главреда "Проекта"* Романа Баданина** 1 млн рублей за оскорбленные честь и достоинство.

Так, в иске указывается, что 8 августа Баданин сказал о Бородине следующую фразу: "Я понятия не имею, что это за человек. По-моему, это ничтожество, пустое место, мразь...". Руководитель ФПБК сверился со словарём Даля и пришел к выводу, что данные слова опорочили его.

"В моем случае высказанные оценочные суждения Баданина Р. относительно меня как личности не соответствуют действительности, они являются для меня оскорбительными и порочащими мое доброе имя, в связи с чем данные суждения обо мне умаляют мои честь, достоинство и деловую репутацию гражданина", - отмечается в иске.

Исковая сумма - 1 млн рублей - объясняется тем, что Бородин вынужден тратить своё личное время на разбирательства, а также оплачивать услуги юристов.

"В результате я постоянно испытываю сильные нервные переживания, стрессы, в связи с чем считаю, мне причиняются нравственные страдания", - говорится в документе.

Напомним, Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск, но пока не принял его к производству.

Ранее после обращения Бородина Генпрокуратура признала издание "Проект" нежелательной организацией в России, а его сотрудники и несколько журналистов "Открытых медиа" попали в реестр СМИ-иноагентов.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Минюст внес Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов