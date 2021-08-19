Рабочая группа ГИК рекомендует удовлетворить жалобу Мацапулиной на снятие с выборов и отказать Федосееву

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии 19 августа рассмотрела жалобу самовыдвиженки Марины Мацапулиной на решение территориального избиркома № 30 об отказе ей в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК признала 217 подписей в поддержку выдвижения Мацапулиной недействительными.

Кандидатка на рабочей группе заявила, что 27 подписей забраковали из-за того, что она собирала их в статусе члена участковой избирательной комиссии. Мацапулина отметила, что уведомляла свою УИК о своем выдвижении.

Ее представитель добавил, что 138 подписей признали недействительными по справке МВД. Однако не указана суть претензий к 136 автографам, хотя это обязательно, заявил представитель Мацапулиной. По его словам, еще две фамилии в справке МВД указаны неверно.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский заявил, что подписи без указания причин следует признать действительными. По его мнению, в случае с указанием поселка, но не указанием региона в данных сборщика подписей тоже стоит голосовать в пользу кандидата. Если в России всего один поселок с таким названием, значит нет причин отказывать, объяснил член Горизбиркома. Краснянский считает, что собранные лично Мацапулиной автографы все же надо признать недействительными. В таком случае число забракованных подписей все равно превышает допустимый порог, отметил председатель ТИК Владимир Соколов.

Член ГИК Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что жалобу Мацапулиной рекомендовано удовлетворить и направить на новое рассмотрение.

Также рабочая группа Горизбиркома рассмотрела аналогичную жалобу самовыдвиженца по округу №17 Саввы Федосеева. Ему ТИК № 7 отказала в регистрации из-за 398 якобы недостоверных подписей. Его представитель на заседании рабочей группы заявил, что кандидат оспаривает все подписи. В частности, более 60 автографов, по которым в справке МВД не указаны причины их недостоверности.

Даже если признать эти подписи действительными, то количества достоверных автографов не хватит для регистрации, сообщила член ГИК Ольга Покровская. По ее словам, жалобу Федосеева рекомендовано не удовлетворять.

София Саттарова