Невзоров считает, что допущенные до выборов в ГД кандидаты занимают чужие места

Публицист Александр Невзоров, оценивая предвыборную агитацию и уличные плакаты с кандидатами в Госдуму, пришел к выводу, что до выборов допустили предельно слабых и непопулярных из них. Кроме того, о каком-то благородстве с их стороны даже близко говорить не приходится, в то время как настоящих оппозиционеров массово не допустили до кампании разными средствами.

"Никто из них не отказался от участия в этих выборах, ни один человек, хотя каждая лакированная морда знает, что она идет занимать чужое место, что настоящий хозяин этого места скручен, схвачен, замордован, засужен, посажен, не допущен, изгнан из страны. Понятно, что те, кого власть так торопливо и так подло сажала по тюрьмам и психушкам, они легко бы у лакированных морд в честной игре, без сомнения, бы выиграли", - рассудил аналитик в авторской радиопрограмме.

Критика его распространяется и на родной для публициста Петербург.

"Даже вся мелколиберальная тусовка — не только КПРФ, не только едроссы — вся мелколиберальная, питерская, в частности, тусовка, она, сложив губки куриными попами, тоже вклеилась на эти билбордики, и у них тоже нет ощущения, что они участвуют в чем-то позорном. Они не заметили, что сопричислились к тем же самым лакированным мордам с такими же фальшивыми, смешными лозунгами", - констатировал радиоведущий.

По словам Невзорова, даже при его невысоком мнении о личных качествах спортсменов как социальной группы многие из них повели бы себя более этично и отказались бы от соревнований в ситуации, когда соперников "валят на землю" организаторы.