ЦИК не нашел оснований для снятия Марии Бутиной с выборов по заявлению КПРФ

Центризбирком не узрел нарушений в поданной Марией Бутиной документации для участия в выборах в Госдуму: с жалобой на представителя "Единой России" обратились в КПРФ, передает Znak.com.

Как уточнил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, проверки в отношении зарегистрированных кандидатов продолжаются и после прохождения ими всех необходимых процедур, и в Бутиной чиновникам пока не удалось усомниться.

С требованием снять представительницу ЕР с выборов в ЦИК обратились кировские коммунисты, обратившие внимание, что у женщины имеются облигации 34 компаний из разных стран мира, к примеру - Индонезии, Испании, Великобритании и США. Общая стоимость ценных бумаг - свыше 24 млн рублей. Это максимальный показатель среди других кандидатов от ЕдРа.

Ранее сегодня Верховный суд РФ отклонил апелляцию на снятие Павла Грудинина с выборов: директор "Совхоза им. Ленина" выдвигался от КПРФ.