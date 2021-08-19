Петербуржцев оповестили о грядущем ночном шторме

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" уведомили петербуржцев, что на город движется шторм.

Ожидается, что сильный южный, юго-западный ветер будет достигать 17-20 м/с. При этом он спровоцирует появление высоких волн 0,8-1,3 м.

Согласно шкале Бофорта, ветер с такой скоростью уже можно считать штормом. Он несет небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу. Значение близко к следующему показателю - "сильный шторм" (24,5–28,4 метра в секунду).