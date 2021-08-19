Глава ТИК №29 Островский ушел из избиркома

Председатель территориальной избирательной комиссии №29 Борис Островский подал заявление о сложении полномочий члена избиркома, сообщила на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 19 августа член ГИК Алла Егорова. Ее коллега Алексей Березин поинтересовался, когда Островский подал заявление.

- Вчера, где-то в районе 17:00 часов, - ответила председатель Горизбиркома Наталья Чечина.

Березин отметил, что видел Островского в ГИКе, и спросил, не подавал ли глава территориального избиркома заявление об отзыве рассматриваемой бумаги.

- Я не видела, - сказала Егорова. - Много документов, много бумаг....

Березин просил все же уточнить до голосования, есть ли другое заявление Островского. Чечина ответила отрицательно:

- У нас нет заявления. Давайте голосовать по этому вопросу.

Большинство членов Горизбиркома согласилась снять с Островского полномочия члена комиссии.

ТИК №29 находится во Фрунзенском районе. До вопроса по Островскому Егорова на заседании сообщила, что хочет перестать быть куратором этой территории. Ее просьбу должны рассмотреть на следующем собрании Горизбиркома.

Напомним, ТИК №29 отвечает за выборы в Государственную Думу по одномандатному округу №217. Там в текущую избирательную кампанию выдвинулась депутат Законодательного собрания Петербурга от Партии роста Оксана Дмитриева. Ее с выборов через суд пытался снять конкурент от "Гражданской платформы" Дмитрий Румянцев. ТИК выступал на стороне Румянцева, а представлял избирком в суде Березин.

Его в состав Горизбиркома выдвинула Парти роста, но 13 августа отреклась от члена ГИК из-за участия в суде против Дмитриевой. Ранее Березин критиковал переназначение Островского в председатели территориального избиркома. Он напомнил, что Горизбирком шесть раз признавал незаконным бездействие ТИК №29 под руководством Островского.

София Саттарова