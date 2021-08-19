Миронов хочет, чтобы призами поощряли не только голосующих на выборах онлайн

Лидер эсеров Сергей Миронов находит не вполне справедливым то, что организаторы сентябрьских выборов заманивают людей ценными призами и подарками только на онлайн-голосование. Например, в Москве для тех, кто согласится проголосовать дистанционно, разыгрываются денежные сертификаты, сто автомобилей и двадцать квартир.

"По нашей информации, бюджетников не просто поощряют, а настоятельно склоняют к онлайн-голосованию, и это вызывает подозрения", - признался депутат Госдумы.

Если и применять эту практику, то, по мнению политика, она должна касаться в не меньшей степени будущих посетителей УИКов, чего пока не наблюдается.

"Честнее и правильнее было бы разыгрывать квартиры и машины среди пришедших на участки, и не только в Москве. Это сразу повысило бы явку, хотя мы прекрасно понимаем, что "Единой России" высокая явка невыгодна", - рассудил он.

Лидер справедливороссов по-прежнему с недоверием смотрит и на формат утвержденного в ряде регионов электронного голосования, и на то, что выборы растянутся на три дня. Он призывает всех ответственных граждан явиться на участки в последний день, 19 сентября.