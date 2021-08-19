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Новости 16:13

Расчистка водоемов в Приоратском парке Гатчины обошлась в 57 млн рублей

фото ЗакС политика Расчистка водоемов в Приоратском парке Гатчины обошлась в 57 млн рублей

На территории Приоратского парка в Гатчине стартовал второй этап восстановительных работ, в ходе которого должны будут расчистить озера Филькино, Черное и Безымянный ручей. На это в рамках исполнения нацпроекта "Экология" выделили 57 млн рублей. Ожидается, что исполнители избавят акваторию от 21,7 тысяч кубометров донных отложений, передает пресс-служба правительства Ленобласти. Чиновники заключили контракт с ООО "НПП "ЭкоГидроТехнологии".

В сообщении отмечается, что подрядчик применяет некую уникальную технологию, которая призвана минимизировать неудобства для граждан, посещающих рекреационную зону. Вместе с тем продолжается очистка реки Теплой, протекающей через близлежащий музей-заповедник "Гатчина", а осенью то же самое ожидает озеро Белое и Карпин пруд, расположенные по соседству.

фото: lenobl.ru

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