Выходившая на протесты жительница Калининграда стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

Управление Следственного комитета по Калининградской области решило возбудить уголовное дело по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212 УК РФ) в отношении местной активистки Евгении Федуловой, уведомил "Дождь" "навальнист" Евгений Лузин.

Федулову и другу калининградскую активистку Анастасию Нехаеву задержали утром 19 августа и отвезли на допрос в СК. Первую в итоге оставили в изоляторе временного содержания до суда по мере пресечения, который должен состояться 20 августа.

Адвокат активисток Мария Бонцлер в разговоре с "7×7" известила, что Федуловой выдвинули обвинение по "дадинской" статье, а Нехаеву опросили как свидетеля по делу.

Федулова уже трижды привлекалась административной ответственности за участие в пикетах и протестах в поддержку Навального.