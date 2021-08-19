           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:36

Выходившая на протесты жительница Калининграда стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Выходившая на протесты жительница Калининграда стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

Управление Следственного комитета по Калининградской области решило возбудить уголовное дело по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212 УК РФ) в отношении местной активистки Евгении Федуловой, уведомил "Дождь" "навальнист" Евгений Лузин.

Федулову и другу калининградскую активистку Анастасию Нехаеву задержали утром 19 августа и отвезли на допрос в СК. Первую в итоге оставили в изоляторе временного содержания до суда по мере пресечения, который должен состояться 20 августа.

Адвокат активисток Мария Бонцлер в разговоре с "7×7" известила, что Федуловой выдвинули обвинение по "дадинской" статье, а Нехаеву опросили как свидетеля по делу.

Федулова уже трижды привлекалась административной ответственности за участие в пикетах и протестах в поддержку Навального.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru