В Петербурге стремительно растет число желающих поступить в медицинские колледжи

За последние три года число заявлений от абитуриентов, желающих поступить в медицинские колледжи Петербурга, выросло почти втрое, достигнув отметки в 20 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу комздрава Ирину Бубликову.

"Продолжается серьезная эпидситуация и продолжают болеть, в том числе и медики. 2019, 2020 год была тяжелая ситуация - не отпугнет ли это от наших профессий? Сегодня закончилась практически приемная комиссия, и я с уверенностью хочу сказать - нет, как было в прошлом году, в этом году также очень востребованы наши специалисты", - прокомментировала она новейшие статистические данные.

Имеются в виду напрямую подчиняющиеся комитету восемь средне-специальных учреждений образования, тогда всего в городе медиков среднего звена готовят четырнадцать колледжей.

"Традиционно очень интересна профессия стоматолога, она не зависит от эпидемий и от ситуации. Огромный конкурс, 14 человек на место в этом году - лечебное дело, фельдшер", - добавила Бубликова.

По данным ее коллег, в нынешнем году на бюджетное отделение в восемь упомянутых заведений сумело поступить на 15% больше абитуриентов в сравнении с 2020 годом.