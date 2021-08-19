"Мы не будем опускаться": Памфилова решила не судиться с Грудининым из-за его резких заявлений

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вновь высказалась о ситуации с политиком Павлом Грудининым, законность снятия которого с думских выборов 19 августа признал Верховный суд. В разговоре с журналистами она дала понять, что не будет реагировать на выпад в адрес своих коллег, которых директор совхоза имени Ленина назвал "преступниками".

"У нас есть моральное право подать в суд. Мы этого делать не будем, мы не будем опускаться. <...> Пусть наведет порядок со своими счетами и не валит с больной головы на здоровую. Надеюсь, что в следующей выборной кампании нам не придется больше разбираться в этом грязном белье", - цитирует ее речь "Интерфакс".

По словам Памфиловой, в течение еще не завершившейся кампании в Госдуму ей и другим представителям ведомства уже пришлось вытерпеть беспрецедентную "массу помоев и оскорблений". Председатель ЦИК также недоумевает из-за того, что КПРФ, формально выступающая за интересы трудящихся, поддерживает человека, который "выводил грязные оффшорные миллиарды заработанных другими людьми денег".

Напомним, что Грудинина сняли с выборов по жалобе его бывшей жены, заявившей о наличии у него незакрытого и незадекларированного банковского счета в Белизе.