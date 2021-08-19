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Новости 17:45

В Москве суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

фото ЗакС политика В Москве суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

Таганский районный суд Москвы счёл легитимным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей по четырем административным делам об отказе удалять противоправный контент, оповестили в объединенной пресс-службе столичных судов.

Инстанция признала законным постановление мирового участка №422 по четырем протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ". Речь идет о "неудалении владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ", из-за чего на Facebook наложили штраф на 17 млн рублей.

ТАСС, ссылаясь на свой источник, знакомый с материалами дела, уведомляет, что контент касается участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах.

Ранее сегодня вновь по аналогичной административной статье был оштрафован и Google.

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