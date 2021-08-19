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Вице-губернатор Бондаренко потребовал сохранять деревья при благоустройстве дворов

фото ЗакС политика Вице-губернатор Бондаренко потребовал сохранять деревья при благоустройстве дворов

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко оценил ход благоустройства внутридворовой территории на проспекте Луначарского, 42/2, в ходе которого напомнил дежурившим на месте муниципалам МО "Шувалово-Озерки" о важности сохранения деревьев во время выполнения любого рода подобных работ.

"Когда делаем [детские] площадки, деревья не сносим. Жители против этого. Основная просьба, когда мы делаем благоустройство: "Пожалуйста, не трогайте зелёные насаждения". Я вас прошу и даже требую, когда работаете, сохраняйте все деревья и кустарники. Многие из них были посажены руками жителей", - цитирует призыв Бондаренко "Петербургский дневник".

Глава обозначенного выше муниципалитета Константин Альхов в ответ пообещал требованию заместителя Александра Беглова внять.

Во время благоустройства двора на Луначарского, 40, коммунальщики высадили 40 кустарников - таким образом, чтобы находящаяся внутри площадка оказалась в их кругу.

"Жители очень довольны", - отчитался Альхов.

Работы по приведённому адресу обошлись муниципалитету в 10,6 млн рублей. В грядущем году муниципалитет планирует облагородить двор на Луначарского, 5. Предварительная оценка подряда - 30 млн рублей.

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