Для муниципала Люси Штейн запросили 2 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Государственный обвинитель в лице прокуратуры запросил два года ограничения свободы для столичного муниципала и участницы Pussy Riot Люси Штейн в рамках "санитарного дела", о чём она сама сообщила у себя в Twitter.

Кроме Люси Штейн, фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК), возбужденного после январского митинга 23 января, проходят Олег Навальный, Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.

Ранее Преображенский суд Москвы уже приговорил еще нескольких обвиняемых по этому делу. Любови Соболь и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину – год, Олегу Навальному – год условного срока.

*"Альянс врачей" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов