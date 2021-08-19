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Экозащитники борются со строительством дома детского творчества в Зеленогорске

фото ЗакС политика Экозащитники борются со строительством дома детского творчества в Зеленогорске

Гражданские активисты в кооперации с экологами из организации "Беллона" оспаривают вырубку деревьев в Зеленогорске ради строительства дома детского творчества.

Участок земли на Привокзальной улице, как они указали в судебном иске, входит в территорию ЗНОП, а потому никакое строительство, по закону, на нем не представляется возможным. Между тем, по имеющемуся плану, подрядчик должен вырубить 91 дерево, и на местности уже поставили строительный забор, исписанный протестными высказываниями.

Инициативная группа граждан требует от суда приостановки действия разрешения на строительство детского учреждения и признать недействительными порубочные билеты.

фото: "Беллона"

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