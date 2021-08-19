На Петроградской стороне снесут бывшее здание завода 1930-х годов постройки

Примыкающее к корпусам Военно-космической академии имени Можайского здание бывшего завода "Навигатор" в обозримой перспективе будет снесено, передает строительное издание "Канонер". Конструктивистское сооружение, расположенное по адресу улица Красного Курсанта, 19 берет свое начало в первой половине 1930-х годов.

Право на снос досталось группе компаний "ЛСР", которая через аукцион приобрела постройку нынешней зимой. Учитывая, что местность имеет статус промзоны, девелопер не сможет возводить на местности жилые многоэтажки. О том, когда начнется разрушение трехэтажного строения и что именно "ЛСР" хочет видеть на его месте, представители компании пока не рассказывают.