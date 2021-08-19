За счет петербургского бюджета нуждающимся горожанам купили 385 квартир

В течение 2021 года петербургские чиновники приобрели в собственность для льготных категорий граждан 385 квартир по 117 заключенным государственным контрактам. В общей сложности купленная таким образом жилплощади составила более 16 тысяч кв. метров, передает пресс-служба Смольного. Ключи от нового жилья уже получили обладатели 69 квартир, расположенных в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском и Пушкинском районах.

"Улучшение жилищных условий горожан – одно из приоритетных направлений городской политики. Для этого мы ежегодно выделяем бюджетные средства, реализуем несколько разных программ – закупаем новые квартиры на открытых аукционах, расселяем аварийные дома, проводим реновацию кварталов, помогаем приобрести жилье молодым", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

До конца календарного года льготникам передадут еще 62 квартиры, а оставшихся придется ждать в течение двух последующих лет. При этом осенью планируется провести новые аукционы, на которых купят социальных квартиры для следующих в очереди граждан. Всего на эту цель в городском бюджете в течение 2021 года заложили 5,7 млрд рублей.