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В Смольном рассказали о планах по благоустройству города и появлении новых общественных пространств

фото ЗакС политика В Смольном рассказали о планах по благоустройству города и появлении новых общественных пространств

Выступая в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "78", замглавы петербургского комитета по благоустройству Лариса Канунникова поделилась планами города по обустройству новых общественных пространств.

На сегодняшний день на рассмотрении властей есть несколько интересных проектов, которые от стадии проектирования "лоскутного одеяла" переходят к ландшафтно-градостроительным большим осям. Преимущественно будут облагорожены городские реки и набережные, береговые линии и пешеходные маршруты, соединяющиеся велодорожками.

В частности, отметила Канунникова, речь идёт о местности, примыкающей к "Морскому фасаду" — длинной береговой линии, которую реконструируют совместно с "Газпромом" до 2024 года.

Кроме того, в городе идут работы по установке ландшафтного освещения и благоустройству рек и каналов.

"Вторая тема — это социальная, потому что на сегодня у нас проблемный вопрос того, где живут люди с ограниченными возможностями. Территорий для них практически нет, хотя каждый седьмой в городе имеет такие проблемы", - высказалась Канунникова, добавив, что сегодня в городе практически нет мест с инклюзивными площадками.

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