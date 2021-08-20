В Москве полиция навестила уже почти 500 сторонников Навального, оказавшихся в слитой базе данных

Столичные правоохранители посетили уже 478 человек, оказавшихся в слитой базе данных сторонников Алексея Навального: они регистрировались на сайтах "Умного голосования" и "Свободу Навальному" либо отправляли донаты ФБК*, уведомляет "ОВД-Инфо".

Правозащитники уточнили, что статистика отображена по состоянию на 23:00 по мск 19 августа.

Добавим, что московские полицейские стали приходить к гражданам, попавшим в слитую базу, начиная с 17 августа.

Чаще всего силовики приходят под видом гражданских, представляясь угрозыском. Они требуют объяснений попадания в базу либо спрашивают о пожертвованиях.

Напомним, в середине апреля в открытом доступе оказалась база данных тех, кто регистрировался на сайте как поддерживающий идею митинга в поддержку Навального. После этого зарегистрировавшиеся начали получать письма с угрозами, в том числе о полной деанонимизации людей и донесении информации о регистрации работодателям. ФБК* обвинил в сливе своего экс-сотрудника Федора Горожанко.