"Гарантирую, они не будут поражены в правах": Памфилова пообещала не мешать "Голосу" на выборах

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пообещала не мешать включенному в реестр иноагентов движению "Голос" выполнять свою функцию на грядущих выборах, а именно — наблюдать за ходом электорального процесса.

"Гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. Григорий [Мельконьянц], его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении", - высказалась Памфилова в эфире "Эха Москвы".

"Голос" стал первой организацией, которая была внесена в новый перечень иноагентов Минюста. В графе "Источник иностранного финансирования деятельности движения" записано: "гражданка Республики Армения".

В самом движении не собираются прерывать работу, невзирая на попадание в обозначенный реестр.

Добавим, что ввиду начавшегося в первой половине 2010-х годов давления властей "Голос" с 2016 года и по сей день существует исключительно как общественная организация без какого-либо правового статуса.