В России выявили еще 20,9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1,6 тысяч

В России за последние сутки выявлено 20 992 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии на 20 августа зафиксировано 6 705 523 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 174 485 россиян, за последние сутки в статистику внесли 785 летальных исходов.

В Петербурге заболел еще 1 691 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 564 039 случаев заболевания. Еще 39 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 20 августа известно о 20 188 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 925 человек. В Подмосковье — 1 029.