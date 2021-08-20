Российские педагоги считают отечественную систему образования устаревшей

Российская система образования не отвечает современным запросам учащихся, считают свыше 70% педагогов, принявших участие в опросе международной образовательной компании "ЯКласс", пишет Znak.com.

Согласно исследованию, 55% учителей назвали получаемое детьми в школах образование устаревшим частично, ещё 16% уверены в его абсолютной "архаичности". Лишь 29% респондентов полагают, что система в порядке.

По мнению педагогов, ключевой недостаток сферы — чрезмерная нагрузка на преподавателей в школах, в том числе — административного характера. На сегодняшний день в РФ отсутствуют индивидуальные программы обучения, которые бы отвечали требованиям школьников. Плюс ко всему, заключают учителя, современные школы занимаются по большей части "натаскиванием" учащихся на ОГЭ и ЕГЭ.

В программу образования следует включать новые предметы, к примеру, психологию, финансовую и цифровую грамотность, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники.

В исследовании поучаствовали свыше 2 тысяч учителей со всей РФ.

"ЯКласс" — это образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей, его аудитория — порядка 12 млн человек.