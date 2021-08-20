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В Петербурге начали ловить водителей, проехавших по ЗСД без оплаты

фото ЗакС политика В Петербурге начали ловить водителей, проехавших по ЗСД без оплаты

В Петербурге заработала система, с помощью которой будут наказывать водителей, не оплативших проезд по Западному скоростному диаметру, сообщили в комитете по транспорту.

Наказывать за неоплаченный проезд по ЗСД будут по ст. 12.21.4 КоАП РФ (неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспорта по платной дороге). Нарушителям на легковушках грозит штраф в 1,5 тысячи рублей, для грузового транспорта или автобуса — 5 тысяч. Протоколы будет рассматривать Северо-Западное межрегиональное управление Ространснадзора, по словам чиновников, несколько уже составили.

В комтрансе заявили, что работа по пресечению нарушений "организована в полном объеме".

"Отлажена система взаимодействия между профильными организациями: оператором магистрали, СЗМУ ГАДН и ГИБДД, что в комплексе с фото- видеофиксацией, осуществляемой на всех пунктах оплаты проезда ЗСД, обеспечивает возможность выявления нарушений и наказания виновных лиц", - предупредили в комитете.

Чиновники заявили, что сейчас на платных дорогах фиксируют систематические нарушения условий пользования со стороны граждан. Ст. 12.21.4 была введена в КоАП для борьбы с этим в конце 2020 года.

 

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