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Суд не стал снимать с выборов кандидата от "Новых людей" Шукшина

фото ЗакС политика Суд не стал снимать с выборов кандидата от "Новых людей" Шукшина

Санкт-Петербургский городской суд 19 августа отклонил иск представителя Партии роста Сергея Бондина о снятии с выборов в ЗакС по округу № 14 его оппонента из "Новых людей", первого проректора Санкт-Петербургского государственного института культуры Сергея Шукшина. Информация об этом появилась на сайте Горсуда.

Ранее Бондин записывал видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой, в котором утверждал, что сомневается "в подлинности подписных листов" в поддержку выдвижения Шукшина. По информации ЗАКС.Ру, отменить регистрацию представителя "Новых людей" в качестве кандидата в депутаты предлагалось именно из-за претензий к качеству собранных подписей.

Напомним, 14 округ находится на территории Калининского района. Помимо Бондина и Шукшина, в выборах здесь участвует действующий депутат ЗакСа, единоросс Галина Назарова. "Справедливая Россия – За правду" выставила по округу главу МО "Гражданка" Елену Беляеву. "Яблоко" представляет Виктор Болдин, ЛДПР — Дмитрий Нестеров, КПРФ — Алексей Зинчук. От партии "Родина" выдвинулся руководитель ее петербургского отделения Андрей Петров.  

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