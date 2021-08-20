           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:15

В комстрое обсудили завершение "проблемных" ЖК и призвали застройщиков работать быстрее

фото ЗакС политика В комстрое обсудили завершение "проблемных" ЖК и призвали застройщиков работать быстрее

В комитете по строительству прошло совещание, на котором обсудили завершение строительства проблемных жилых комплексов в Петербурге. 

В нем приняли участие представители комитета, Госстройнадзора, комитетов по транспорту, по энергетике, сетевых организаций и сотрудники ГБУ "Управление строительными проектами". Они заслушали доклады застройщиков и подрядчиков, оценили ход строительства и соблюдение графиков строительно-монтажных работ и обсудили проблемы. В комстрое заявили, что всем застройщикам особо указано на необходимость повысить темпы работ за  счет привлечения дополнительной рабочей силы и изыскания финансирования.

Обсуждались несколько проблемных ЖК. Один из них — ЖК "Трио" в Шушарах. В комстрое отметили, что строительно-монтажные работы там ведутся не очень активно, несмотря на то, что в 2019 году уже менялся подрядчик. Гендиректору ООО "Леда" Андрею Храмову поручили ускорить темп и предоставить в комитет график завершения строительства.

Затем обсудили ЖК "Морской конек", который строит УК "Балтик С". Застройщик в рамках банкротства подписал соглашение с инвестором о завершении строительства объекта. Представитель инвестора доложил, что сейчас ведутся работы по восстановлению фасадов и подключению дома к сетям. Комитет получил подробный график достройки дома на 28 квартир. Инвестор планирует завершить работы до конца года, от графика он пока не отстает.

Обсуждали на совещании также ЖК "Новая Скандинавия" и ЖК "Парнас". В случае с первым о темпах работы отчитался гендиректор компании-инвестора ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест" Алексей Шумилов. Один из двух недостроенных корпусов — 8.3 — планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Что касается ЖК "Парнас", то первая очередь уже введена, корпуса 2 и 3 сдадут в конце 2021 и первом квартале 2022 года соответственно. Сообщается, что во втором корпусе установили 99% оконных блоков, в третьем — 45%, также там идут работы по монтажу системы отопления. В сентябре застройщик обещает начать благоустройство.

После этого на совещании обсудили объекты ООО "СК "Дальпитерстрой". ЖК "Знание" в Шушарах строят с отставанием от графика, планируется, что его введут в эксплуатацию в конце 2021 года. Многоквартирный дом № 40 корпус 4 ЖК "Осень" планируется достроить до конца 2022 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru