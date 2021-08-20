Свыше 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали заявления на онлайн-голосование на выборах в ГД

Более 90 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской непризнанных республик подали заявления на электронное голосование на выборах в Государственную думу, известил у себя в социальных сетях руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Речь идет о гражданах, получивших российское гражданство.

Всего на сегодняшний день из обозначенных регионов поступило около миллиона заявлений на электронное голосование.

Напомним, ранее стало известно, что на выборы в Госдуму ЦИК зарегистрировал более 6 тысяч кандидатов.