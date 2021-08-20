Горизбирком подтвердил снятие с выборов самовыдвиженца Федосеева

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 20 августа решила не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Саввы Федосеева на отказ в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга по округу № 17, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

По словам члена ГИК Олега Зацепы, рабочая группа пришла к выводу, что даже при признании части подписей по жалобе достоверными их числа не хватит для регистрации Федосеева кандидатом. Он предложил отказать самовыдвиженцу в удовлетворении жалобы. Большинство членов ГИК поддержали это решение.

Уже после голосования по вопросу представитель Федосеева отметил, что по тому же округу Горизбирком почему-то зарегистрировал представителя "Новых людей" Ольгу Герасину. Сам кандидат заявил, что он "простой русский человек", который устал от несправедливости. Своим решением Горизбирком лишает права на справедливость многих избирателей, считает Федосеев.

Напомним, ТИК № 7 признал недействительными 398 подписей избирателей в поддержку выдвижения Федосеева. Это 31,8% — больше допустимого порога брака.

София Саттарова