           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:28

В России резко подорожали гробы, кресты и ограды для могил

фото ЗакС политика В России резко подорожали гробы, кресты и ограды для могил

В России впервые за 10 лет ощутимо выросли цены на похоронную атрибутику, пишет "Коммерсантъ".

Это произошло из-за подорожания древесины и металла. Так, стоимость гробов увеличилась на 30–60%, крестов — на 10–20%. Глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов рассказал, что в августе закупочная стоимость стандартного деревянного гроба составила 9,2 тысячи рублей против не более 7 тысяч в июле. Более дорогие образцы подорожали с 15 тысяч до 20–25 тысяч рублей. Болтунов отметил, что такое заметное повышение произошло впервые за десять лет, и до сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции. Представитель подмосковной компании "Фаворит" сообщил о росте цен их гробов на 30% и дал понять, что это не последнее повышение.

Подорожали также памятники, металлические оградки для могил и прочие атрибуты. В ГБУ "Ритуал" сообщили, что получили от ряда производителей письма о росте цен на продукцию в среднем на 15%. Болтунов рассказал, что в начале 2021 года металл для оградок закупали по ценам 40–45 тысяч рублей за тонну, а теперь — не менее 110 тысяч. 

С 1 января 2022 года в России будет введен запрет на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Эксперты отметили, что из-за этого резко выросла стоимость дерева. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru