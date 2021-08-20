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Рабочая группа ЦИК рекомендовала оставить в силе снятие "Родины" с выборов в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала оставить в силе снятие "Родины" с выборов в ЗакС Петербурга

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы петербургского отделения партии "Родина" на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии об отказе регистрировать ее на выборах в Законодательное собрание города, сообщила председатель Горизбиркома Наталья Чечина перед заседанием комиссии 20 августа. Она добавила, что ГИК все же получил выговор. 

 ⁃ При этом было сделано серьёзное замечание Санкт-Петербургской избирательной комиссии за допущенные нарушения, которые носят технический характер и не повлияли на решение, которое мы приняли. Поэтому: служебное расследование и наказание тех специалистов, которые были невнимательны и направили недостаточный пакет документов в Центральную избирательную комиссию, - заявила Чечина. 

Она добавила, что представитель регионального отделения "Родины" якобы уклонялся от получения уведомлений и других документов. Самостоятельно он тоже не обращался в Горизбирком для получения бумаг, заявила Чечина. 

Напомним, ГИК отказал в регистрации списка партии "Родина" на выборах депутатов Законодательного собрания. 

Лидер реготделения партии Андрей Петров заявлял, что их якобы не уведомляли о процедуре проверки подписей и не выдали протокол. 

София Саттарова

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