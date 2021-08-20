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"Водоканал" отреставрирует расположенный на Петроградке фонтан с "женщиной-скрипкой"

фото ЗакС политика "Водоканал" отреставрирует расположенный на Петроградке фонтан с "женщиной-скрипкой"

Петербургский "Водоканал" займётся реставрацией фонтана с "женщиной-скрипкой", расположенного в сквере имени композитора Андрея Петрова на Петроградке.

В пресс-службе предприятия уточнили, что объект достался специалистам в нерабочем состоянии, поэтому ему предстоит масштабное "обновление".

Фонтан включает в себя чашу, внутри которой установлена металлическая скульптура "Скрипка-женщина", которая, по замыслу автора, является символом музыкального вдохновения. Сама чаша выложена плитами-клавишами.

"Водоканал" обещает сохранить облик водного объекта. При этом к нему подведут новые сети водоснабжения и водоотведения, в связи с чем потребуется демонтаж чаши.

Кроме того, фонтан снабдят подсветкой. Работы должны завершиться уже в ноябре, а первый его запуск намечен на весну грядущего года.

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