Центр имени Алмазова вернется к плановому приему пациентов с 1 сентября

Лечебно-реабилитационный комплекс Центра Алмазова с 1 сентября вернется к плановому приему пациентов, сообщили в Смольном.

Последние 54 дня центр принимал петербуржцев с коронавирусной инфекцией. По данным Смольного, за эти почти два месяца помощь там получили 714 пациентов. Теперь с началом осени к приему пациентов по своему профилю вернутся все отделения центра, в том числе пять кардиологических, эндокринологическое, терапевтическое и неврологическое. С 23 августа начнет работу поликлиническое отделение центра.

Также в центре выделят 30 коек для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. С ними будут работать мультидисциплинарные бригады, в составе которых терапевты, специалисты по физической реабилитации, психологи и психотерапевты. В ходе реабилитации пациенты получат физиотерапевтическое и медикаментозное лечение, массаж, будут заниматься лечебной физкультурой. Продолжительность курса составит не менее двух недель. Программа реабилитации будет доступна как для петербуржцев, так и для жителей других городов; в первую очередь примут пациентов, перенесших тяжелую пневмонию.

По данным Смольного, за сутки 19–20 августа в Петербурге госпитализировали 277 пациентов с коронавирусом, по сравнению с предыдущими днями этот показатель идет в рост. Сейчас в Петербурге развернуты 6 643 коек для пациентов с COVID-19, из них заняты 4 344. В реанимации остаются 416 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 177. Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 24 909 петербуржцев.