           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:56

Центр имени Алмазова вернется к плановому приему пациентов с 1 сентября

фото ЗакС политика Центр имени Алмазова вернется к плановому приему пациентов с 1 сентября

Лечебно-реабилитационный комплекс Центра Алмазова с 1 сентября вернется к плановому приему пациентов, сообщили в Смольном.

Последние 54 дня центр принимал петербуржцев с коронавирусной инфекцией. По данным Смольного, за эти почти два месяца помощь там получили 714 пациентов. Теперь с началом осени к приему пациентов по своему профилю вернутся все отделения центра, в том числе пять кардиологических, эндокринологическое, терапевтическое и неврологическое. С 23 августа начнет работу поликлиническое отделение центра.

Также в центре выделят 30 коек для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. С ними будут работать мультидисциплинарные бригады, в составе которых терапевты, специалисты по физической реабилитации, психологи и психотерапевты. В ходе реабилитации пациенты получат физиотерапевтическое и медикаментозное лечение, массаж, будут заниматься лечебной физкультурой. Продолжительность курса составит не менее двух недель. Программа реабилитации будет доступна как для петербуржцев, так и для жителей других городов; в первую очередь примут пациентов, перенесших тяжелую пневмонию.

По данным Смольного, за сутки 19–20 августа в Петербурге госпитализировали 277 пациентов с коронавирусом, по сравнению с предыдущими днями этот показатель идет в рост. Сейчас в Петербурге развернуты 6 643 коек для пациентов с COVID-19, из них заняты 4 344. В реанимации остаются 416 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 177. Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 24 909 петербуржцев.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru