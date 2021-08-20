           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:01

Суд отложил рассмотрение иска Ждановой к ЗакСу до 25 августа

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение иска Ждановой к ЗакСу до 25 августа

Октябрьский районный суд Петербурга 20 августа начал рассмотрение иска секретаря Горизбиркома Марины Ждановой к Законодательному собранию, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседание было отложено до 25 августа. При этом дело решили объединить с иском всей избирательной комиссии к городскому парламенту.

Судья намерена изучить протокол заседания Заксобрания от 18 августа. Решение о досрочном прекращении полномочий Ждановой, за которое проголосовали депутаты, суд временно приостановил. 

Интересы Ждановой в суде представлял член Горизбиркома Олег Зацепа. Он заявил, что незаконность решения ЗакСа очевидна и ГИК буквально может останеться без секретаря. 

Представитель ЗакСа Наталья Ляжова считает, что отставка Ждановой не нарушит работу комиссии, так как оставшихся членов с правом решающего голоса хватит для кворума. Она добавила, что Жданова продолжает работу, а значит, ее права не были нарушены. Зацепа на это ответил, что нынешний секретарь продолжает работу лишь "физически". 

Судья попросила представить документы, послужившие основанием для включения в повестку дня вопроса о сложении полномочий члена Горизбиркома. Представительница парламента их представить не смогла. Стенограмму или видеозапись с заседания ЗакСа тоже. Ляжова предложила вызвать в качестве свидетеля депутата "Единой России" Андрея Васильева. Зацепа считает, что вызов парламентария не придаст законности решению ЗакСа. Судья отказала в вызове свидетеля. 

Зацепа в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что смысла изучать протоколы с заседания депутатов нет. 

— Пустое действие, чисто тактическое. Направлено на то, чтобы попытаться заблокировать работу комиссии, — рассказал Зацепа. 

Он отметил, что Жданова продолжит выполнять функции секретаря комиссии. 

Напомним, 18 августа депутат Васильев внес инициативу о досрочном прекращении полномочий секретаря ГИК Ждановой, выдвинутой на должность по квоте Центризбиркома. За это решение проголосовали 32 из 39 депутатов. 

Тем не менее Жданова продолжила работу в комиссии. Ее коллеги по Горизбиркому посчитали, что без весомых оснований снять члена ГИК во время избирательной кампании невозможно. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru