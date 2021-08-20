ЦИК снял с выборов "яблочницу" из-за якобы связи с экстремистской организацией

Центральная избирательная комиссия на заседании 20 августа исключила из общефедерального списка "Яблока" на выборах в Государственную думу Наталью Резонтову. Член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что кандидатка не обладает пассивным избирательным правом.

По его словам, Нижегородский областной суд признал Резонтову причастной к деятельности экстремистской организации. Апелляционная инстанция 17 августа оставила это решение в силе, сказал Лопатин.

За исключение Резонтовой из списка проголосовало большинство членов Центризбиркома. Она шла под первым номером от Нижегородской области.

Ранее СМИ писали, что Минюств и МВД считают Резонтову причастной к организациям оппозиционера Алексея Навального. Основаниями послужили протоколы, которые составили на "яблочницу" из-за призывов к январским протестным акциям 2021 года и участия в них, писал "Коммерсант".

София Саттарова