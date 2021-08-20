Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил соратника Навального Олега Степанова к году ограничения свободы по "санитарному делу", сообщили представители суда.
Степанова признали виновным в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. На этот год ему будет запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, менять его без уведомления, помещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы без согласия органов. Также Степанова обязали дважды в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспеции.
Обвинение запрашивало для Степанова два года ограничения свободы.
Ранее Преображенский суд уже приговорил еще нескольких обвиняемых по этому делу. Любови Соболь и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину – год, Олегу Навальному – год условного срока. По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.