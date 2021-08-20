Смольный нашел инвестора, который возьмётся за последний проблемный долгострой в Петербурге

Комитету по строительству удалость найти инвестора для завершения работ на проблемном ЖК "Изумрудный" в Зеленогорске: за объект возьмётся "дочка" холдинга AAG Александра Завьялова, информирует "Деловой Петербург".

Ожидается, что инвестор представит график работ до октября текущего года.

За возведение "Изумрудного" в Кузнечном переулке, 4, Зеленогорска ещё в 2014 году взялась компания "Лекс". Заявленный срок сдачи - 2016 год. Дом при этом не сдан и по сей день. Соглано проекту, в доме должны быть 40 квартир, чьи дольщики вынуждены были оказаться в списках обманутых.

Смольный договорился с AAG, что объект достоят до конца 2022 года.

Напомним, что в Петербурге завершается программа по вводу в строй проблемных объектов. Сейчас ведутся работы на ЖК "Трио" на Пулковском шоссе в Шушарах, ЖК "Морской конёк" в Сестрорецке, ЖК "Новая Скандинавия", ЖК "Парнас", ЖК "Знание" в Шушарах и других. При этом в эксплуатацию уже введены долгострои "Норманна" ЖК "На Заречной" и ЖК "Три апельсина" (ещё один объект "Норманна").