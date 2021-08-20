РКН требует от Goolge удалить мобильное приложение "Навальный"

Роскомнадзор обратился в Goolge с требованием удалить из магазина Google Play приложение "Навальный", передает "Интерфакс".

Аналогичное требование РКН отправил и в Apple. В обоих случаях формальным обоснованием служит то, что несколько структур сторонников Навального призваны экстремистскими организациями. По версии РКН, это приложение используется для "пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых экстремистских организаций", под которыми понимаются ФБК* и штабы Навального*.

В июле соратники Навального столкнулись с блокировкой почти 50 ресурсов, связанных с политиком, среди прочего РКН требовал заблокировать личные блоги и каналы его сторонников. В регуляторе сослались на требование Генпрокуратуры, которая настаивает, что эти ресурсы "используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру