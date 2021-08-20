Путин о Навальном: Он осужден не за политическую деятельность, а за "криминал" в отношении иностранных партнеров

После длительного совещания с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский глава Владимир Путин решил ответить на некоторые вопросы, в том числе иностранных журналистов, которых волновали личность Алексея Навального и причины его помещения в тюрьму.

Тему об оппозиционере подняла сама Меркель.

В свойственной манере Путин, избегая имен, заявил, что "фигурант" - то есть Навальный - получил срок отнюдь не за свою деятельность.

"Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное нарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться ей для осуществления своих бизнес-проектов", - цитирует ответ Путина "Дождь"*.

Впрочем, остается неясным, что за "криминальное нарушение" совершил Навальный в отношении неких "иностранных партнеров". Добавим лишь, что ранее ЕСПЧ выявлял нарушения в ходе суда и следствия по делу "Ив Роше" и обязывал Россию выплачивать Навальному компенсацию за это преследование. В колонию, напомним, политик попал сразу после возвращения в РФ в конце января: суд встал на сторону ФСИН, которую не устроило, что политик после своего августовского отравления не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше", и потребовала заменить условное наказание на реальное.

* "Дождь" был внесён в перечень СМИ-иноагентов 20.08.2021