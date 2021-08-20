           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20 августа, 17:53

Горсуд снова не стал снимать Дмитриеву с выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Горсуд снова не стал снимать Дмитриеву с выборов в Госдуму

Санкт-Петербургский городской суд 20 августа отказал в удовлетворении иска кандидата в Государственную думу от КПРФ по округу № 217 Вячеслава Соколова к территориальному избиркому № 29, который отвечает за выборы на территории. Соколов требовал снять с выборов свою конкурентку от Партии Роста и депутата Законодательного собрания Оксану Дмитриеву из-за якобы незадекларированного имущества за границей. 

Кандидаты в депутаты подают ряд документов в территориальные избиркомы. Среди них бумага, где указывается все имущество самого кандидата, и справка с данными выдвиженца, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей. Последняя носит название "президентская форма". 

Дмитриева сообщила ЗАКС.Ру, что в "президентской форме" указала принадлежащий супругу дом в Греции. Истец же требовал обозначить эту недвижимость в документе, где указывается только имущество кандидата, отметила депутат. 

- Абсурдность заключается в том, что она задекларировала по специальной форме. Специальные формы были введены, чтобы не возникали такие вопросы, - заявила Дмитриева. 

Ранее аналогичный иск против кандидатки от Партии Роста подал Дмитрий Румянцев. Его в Госдуму по округу № 217 выдвинула "Гражданская платформа". Горсуд не удовлетворил требование Румянцева снять Дмитриеву с выборов. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru