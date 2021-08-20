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Новости 20 августа, 18:08

Минюст РФ внес "Дождь" в реестр СМИ-иноагетов

фото ЗакС политика Минюст РФ внес "Дождь" в реестр СМИ-иноагетов

Министерство юстиции РФ включило телеканал "Дождь" в реестр СМИ - иностранных агентов.

Добавим, что в обозначенный перечень внесли также издание "Важные истории" и журналистов Олесю Шмагун, Алесю Мараховскую, Ирину Долинину, Романа Шлейнова, Романа Анина, Дмитрия Великовского.

Превентивно "Дождь" не информировали об иноагентском статусе, заявил в разговоре с "Интерфаксом" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

"Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял", - сообщил Дзядко.

Следует напомнить, что в последнее время журналисты и оппозиционеры все чаще начали сталкиваться с давлением властей из-за своей работы. Под "прицел" Минюста попадает все больше независимых СМИ и организаций, которые становятся "нежелательными". Как итог: редакции вынуждены прекращать свою деятельность, а организации - самораспускаться.

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