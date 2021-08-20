Фатьянова подала иск в Верховный суд на бездействие ЦИК

Экс-кандидатка в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ирина Фатьянова 20 августа подала иск в Верховный суд из-за бездействия Центральной избирательной комиссии. ЦИК уже две недели не назначает дату заседания по ее жалобе на отказ в допуске до выборов, сообщила ЗАКС.Ру Фатьянова.

В Центральной комиссии пока не торопятся рассмотреть жалобу оппозиционерки, которую та оставила еще 6 августа.

- ЦИК ничего не комментирует. Говорят сухо, что на рассмотрении. Несколько раз мы про нее спрашивали, звонили, но они сознательно не пускают ее никуда дальше. Я думаю, будут всячески препятствовать тому, чтобы публично ее рассмотреть на рабочей группе и чтобы я на заседании выступила. Поэтому они тянут время, - рассказала Фатьянова.

В Москве остается представитель экс-кандидатки, который сможет присутствовать на заседании ЦИК от ее имени, но если уведомление о планируемой встрече будет направлено своевременно, она готова приехать лично.

Напомним, Фатьянова пожаловалась в ЦИК на отказ ТИК № 18 из-за решения снять ее с выборов в Заксобрание якобы из-за причастности к деятельности экстремистской организации. Она выдвигалась по 3-му избирательному округу, расположенному в Петроградском и Приморском районах. Фатьянова могла стать соперницей дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марины Лыбаневой, которая также идет на выборы самовыдвиженцем.

Константин Леньков